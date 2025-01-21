21 янв. 2025 г., 14:17
Новости ID: 85726217
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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состоялись испытания интегрированной системы противодействия различным типам малых БПЛА на наступательных учениях Сухопутных войск Ирана

21 янв. 2025 г., 14:17
Новости ID: 85726217
состоялись испытания интегрированной системы противодействия различным типам малых БПЛА на наступательных учениях Сухопутных войск Ирана

Тегеран, 21 января, ИРНА - Заместитель командующего Сухопутными войсками армии Ирана заявил, что интегрированная система противодействия различным типам малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ранее находившаяся на стадии предварительных испытаний, прошла боевое тестирование во время наступательных и мобильных учений Сухопутных войск.

Генерал-майор Нозар Немати сообщил о новейших разработках,  использовавшихся в  наступательных учениях на северо-востоке страны.

Он отметил, что наступательная операция Сухопутных войск проводилась в районе Тайбада на северо-востоке Ирана в рамках совместной воздушно-наземной операции с участием различных подразделений Сухопутных войск.

Он добавил, что первый этап учений включал непрерывный мониторинг операционных зон с помощью различных разведывательных беспилотников и проведение наступательных операций с использованием малых БПЛА, разработанных Сухопутными войсками и оборонной промышленностью Ирана. 

До этих учений системы проходили только функциональную оценку, а теперь были впервые применены в полевых условиях.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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