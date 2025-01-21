состоялись испытания интегрированной системы противодействия различным типам малых БПЛА на наступательных учениях Сухопутных войск Ирана

Генерал-майор Нозар Немати сообщил о новейших разработках, использовавшихся в наступательных учениях на северо-востоке страны.

Он отметил, что наступательная операция Сухопутных войск проводилась в районе Тайбада на северо-востоке Ирана в рамках совместной воздушно-наземной операции с участием различных подразделений Сухопутных войск.

Он добавил, что первый этап учений включал непрерывный мониторинг операционных зон с помощью различных разведывательных беспилотников и проведение наступательных операций с использованием малых БПЛА, разработанных Сухопутными войсками и оборонной промышленностью Ирана.

До этих учений системы проходили только функциональную оценку, а теперь были впервые применены в полевых условиях.