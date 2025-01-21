21 янв. 2025 г., 13:09
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Лидер Исламской революции посетил Выставку «Флагманы прогресса»

21 янв. 2025 г., 13:09
??????? ID: 85726117
Лидер Исламской революции посетил Выставку «Флагманы прогресса»

Тегеран, 21 января, ИРНА – Лидер Исламской революции сегодня утром в Хосейние им. Имама Хомейни посетил Выставку «Флагманы прогресса».

Великий лидер Исламской революции его светлость аятолла Хаменеи сегодня утром посетил Выставку «Флагманы прогресса», на которой представлены последние достижения и новинки частного сектора Исламской Республики Иран в области науки и экономики.

Лидер Исламской революции посетил Выставку «Флагманы прогресса»

В качестве продолжения этого события, завтра утром, в среду, 22 января, группа производителей и представителей частного сектора, прибыв в Хосейние им. Имама Хомейни, проведет встречу с лидером Исламской революции, а также ряд экономических деятелей частного сектора представят свои мнения и взгляды в ходе встречи.

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