Заместитель министра иностранных дел Ирана: Мы готовы к возобновлению переговоров

Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, сегодня в кулуарах церемонии, посвященной 75-й годовщине принятия Женевских конвенций, заявил журналистам: «Исламская Республика Иран, как и прежде, готова к началу и возобновлению переговоров по снятию санкций. Мы всегда были готовы к этому, и, естественно, если эта готовность будет и у других сторон, переговоры состоятся и приведут к результату. Естественно, если наши оппоненты выберут другую политику и другой подход, Исламская Республика Иран скорректирует свою политику и подход в соответствии с этим».

В продолжение ответа на вопросы журналистов заместитель министра иностранных дел сказал: «Мы по-прежнему считаем, что есть подходящие условия и возможности для возобновления диалога и достижения договоренности».

Гарибабади, подчеркнув, что иранская ядерная программа носит мирный характер, и это очевидно для всех, отметил: «Односторонние и незаконные санкции не достигли своих целей. Мы не отрицаем, что санкции в любом случае влияют на жизнь людей не только в Иране, но и в любой другой стране, находящейся под санкциями, но очевидная цель введения санкций – это добиться желаемых изменений в стране, находящейся под санкциями, и очевидно, что другая сторона не достигла своих целей в этом отношении. Самый разумный путь – начать переговоры о снятии санкций и вернуться на правильный путь».