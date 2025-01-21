Перемирие в Газе должно стать устойчивым решением, заявил посол Ирана при ООН

«Прекращение огня, будучи желательным шагом, должно стать постоянным и устойчивым решением. Для этого необходимо полное выведение сил израильского режима, беспрепятственная доставка гуманитарной помощи и разработка всеобъемлющей программы восстановления Газы», - сказал иранский посол на заседании Совета Безопасности по Палестине.

Высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран при ООН, отметив нежелание израильского режима к полному выводу войск и его упорное стремление сохранить контроль безопасности над Газой, что подрывает усилия и способствует нестабильности, подчеркнул необходимость принятия Советом Безопасности единой и твердой позиции в защиту территориальной целостности Газы.

«Помимо этого, международное сообщество должно в приоритетном порядке обеспечить сохранение миссии БАПОР и устойчивое, предсказуемое финансирование для поддержки палестинских беженцев. Также, противодействие эскалации насилия на Западном берегу, включая нападения поселенцев, представляющие серьезную угрозу миру и безопасности, требует незамедлительных и решительных мер», - заключил он.