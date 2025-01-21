21 янв. 2025 г., 10:59
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Трамп: США сталкиваются с кризисом доверия к американскому правительству

21 янв. 2025 г., 10:59
??????? ID: 85725877
Трамп: США сталкиваются с кризисом доверия к американскому правительству

Нью-Йорк, 21 января, ИРНА – США сейчас сталкиваются с множеством вызовов, одним из которых является кризис доверия к американскому правительству. Об этом заявил в своей инаугурационной речи 20 января 2025 года 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, подвергнув резкой критике администрацию Байдена.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник вскоре после принесения присяги и заявления о том, что его президентство станет началом новой главы в истории страны, пообещал ставить интересы США на первое место. «Золотая эпоха начинается прямо сейчас», - сказал он.

В ходе своей инаугурационной речи Трамп обратил внимание на текущие проблемы Соединенных Штатов, в частности, на пожары в Калифорнии и ураган в Северной Каролине, и констатировал, что вследствие некомпетентности лидеров в США существует кризис доверия. «Мое недавнее избрание является мандатом на полное и тотальное исправление этого ужасного предательства и всех тех предательств, которые имели место», - заявил он.

Трамп: США сталкиваются с кризисом доверия к американскому правительству

«В последние годы наша нация сильно пострадала. Но мы собираемся вернуть ее и сделать ее снова великой, больше, чем когда-либо раньше», - отметил американский лидер.

В другой части своей речи Трамп подчеркнул, что вскоре США изменят название Мексиканского залива на Залив Америки, а горе Мак-Кинли вернут имя президента Уильяма Мак-Кинли.

Новый президент США также заявил о намерении вернуть контроль США над Панамским каналом. «Мы не отдавали его Китаю, мы отдавали его Панаме. И мы забираем его обратно», - заключил он.

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