Армия Ирана готова к любым угрозам и провокациям

В беседе с корреспондентом ИРНА бригадный генерал Хейдари сообщил о проведении крупного антитеррористического учения, в котором участвует значительное количество войск и вооружений. В ходе этих учений были задействованы различные дальнобойные, точные, умные и сетецентрические системы вооружения, эффективность которых будет оценена.

Он отметил, что имитация учения проходила в пределах определённого региона, соответствующего приглашению противоположной стороны. В рамках учений наземные силы армии продемонстрируют возможность уничтожения идентифицированных целей с использованием противотанковых ракет, дальних беспилотников и высокоточных систем оружия.

Командующий подчеркнул необходимость борьбы с региональным и глобальным терроризмом, добавив, что цель подобных учений — продемонстрировать дружественным и соседним странам, что совместными усилиями возможно обеспечить безопасность в регионе.

С другой стороны, по его словам, послание для недружественных стран гласит, что, согласно мудрым словам Верховного командующего и по силе Божественной, вооружённые силы страны разорвут иллюзии о мощи противника.