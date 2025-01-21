Хезболла: сопротивление — единственный путь противодействия оккупантам

В заявлении отмечается, что эта победа доказала, что единственным способом противодействия заговорщикам является сопротивление и стойкость.

Движение поздравило народ и Сопротивление Палестины, а также все силы, оказавшие поддержку Газе, включая арабские страны и мусульманский мир.

По мнению Хезболлы, эта историческая победа является стратегическим поражением для сионистского противника и его сторонников, и она демонстрирует, что эпоха навязывания требований подошла к концу.

В заявлении отмечается, что достижение соглашения о прекращении огня с навязыванием условий Сопротивления и без ущемления прав палестинского народа является политической победой, которая дополняет военные достижения. Это свидетельствует о том, что оккупационный режим не достиг ни одной из своих целей и не смог сломить волю и стойкость палестинского народа.

В завершение, Хезболла подчеркнула, что Сопротивление Палестины на протяжении всего конфликта проявило мощь и способность преодолеть все зверства и агрессии противника. Режим, стремящийся к долговременному существованию, является хрупким и не способен на выживание в будущем.