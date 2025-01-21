21 янв. 2025 г., 04:32
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85725623
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Генсек ООН предостерег Израиль от аннексии Западного берега

21 янв. 2025 г., 04:32
Новости ID: 85725623
Генсек ООН предостерег Израиль от аннексии Западного берега

Тегеран, 21 января. ИРНА — Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил серьезную озабоченность по поводу возможной аннексии Западного берега Израилем.

В своем заявлении на заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что открытые высказывания высокопоставленных израильских чиновников о намерении аннексировать часть или всю территорию Западного берега создают «экзистенциальную угрозу целостности и непрерывности» палестинских территорий. 

Гутерриш подчеркнул, что любая такая аннексия станет серьезным нарушением международного права, добавив, что ООН продолжит поддерживать усилия, направленные на достижение мира и стабильности для палестинцев и израильтян, а также для всего региона.

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