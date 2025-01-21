Генсек ООН предостерег Израиль от аннексии Западного берега

В своем заявлении на заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что открытые высказывания высокопоставленных израильских чиновников о намерении аннексировать часть или всю территорию Западного берега создают «экзистенциальную угрозу целостности и непрерывности» палестинских территорий.

Гутерриш подчеркнул, что любая такая аннексия станет серьезным нарушением международного права, добавив, что ООН продолжит поддерживать усилия, направленные на достижение мира и стабильности для палестинцев и израильтян, а также для всего региона.