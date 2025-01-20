Ансаруллах: Иран провел разрушительные операции против Израиля

Он поздравил всех палестинцев, включая бойцов сопротивления, с этой победой, которая, по его словам, стала возможной несмотря на тяжелые условия и беспрецедентные атаки со стороны Израиля, поддерживаемые Соединёнными Штатами.

Аль-Хуси отметил, что сопротивление в Газе, несмотря на утрату важных лидеров, таких как Исмаил Хания, проявило несгибаемую волю в борьбе за свои права. «Фронт поддержки и помощи Газе стал решающим в сокрушении врага», — подчеркнул он, добавив, что Иран сыграл ключевую роль в достижении этой победы.

Лидер Хуситов выделил значительный вклад движений, таких как Хезболла и иракские группы сопротивления, которые ускорили выполнение своих операций в поддержку палестинского дела. Аль-Хуси выразил уверенность в том, что Иран будет и впредь поддерживать палестинцев, осуществляя масштабные и разрушительные операции в ответ на существующие вызовы.