20 янв. 2025 г., 17:10
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Число погибших в Газе превысило 47 тысяч, тела десятков мучеников обнаружены под завалами

20 янв. 2025 г., 17:10
??????? ID: 85725304
Число погибших в Газе превысило 47 тысяч, тела десятков мучеников обнаружены под завалами

Тегеран, 20 января. ИРНА — Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило об ужасающих последствиях продолжающегося вооруженного конфликта, отметив, что число погибших превысило 47 тысяч человек, среди которых десятки были найдены под завалами.

На второй день после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, Министерство здравоохранения Палестины информировало о передаче тел 122 мучеников в лечебные учреждения в течение последних 24 часов.

Согласно заявлению министерства, 60 тел были обнаружены под завалами, в то время как еще 62 человека стали жертвами недавних атак.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 341 раненый, что подчеркивает продолжающееся воздействие насилия на гражданское население.

С начала конфликта, который начался 7 октября 2023 года, общее число погибших среди палестинцев в секторе Газа достигло 47 тысяч 35 человек, а количество раненых составило 111 тысяч 91 человек.

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