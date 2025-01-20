Число погибших в Газе превысило 47 тысяч, тела десятков мучеников обнаружены под завалами

На второй день после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, Министерство здравоохранения Палестины информировало о передаче тел 122 мучеников в лечебные учреждения в течение последних 24 часов.

Согласно заявлению министерства, 60 тел были обнаружены под завалами, в то время как еще 62 человека стали жертвами недавних атак.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 341 раненый, что подчеркивает продолжающееся воздействие насилия на гражданское население.

С начала конфликта, который начался 7 октября 2023 года, общее число погибших среди палестинцев в секторе Газа достигло 47 тысяч 35 человек, а количество раненых составило 111 тысяч 91 человек.