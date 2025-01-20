Израильский военнослужащий убит на Западном берегу

Согласно информации, размещённой на израильском сайте Hadashot 24, военнослужащий был убит в результате взрыва бомбы, когда патруль армии Израиля проходил через деревню «Тамун» в районе Тубас.

По данным источников, израильский патруль совершил нападение на деревню Тамун в воскресенье вечером, и в результате взрыва один военнослужащий погиб, а четыре других получили ранения.

Также стало известно, что незадолго до этого палестинские источники сообщили о масштабном рейде израильских войск в различных регионах Западного берега, в ходе которого был убит 14-летний подросток по имени Ахмад Рашид Рушди Джазаар в посёлке «Себастия» на северо-западе Наблуса.