Иран не обсуждает свои военные возможности с другими странами

В ходе пресс-конференции Багаи отметил, что на прошлой неделе произошли важные события, включая значительную поездку президента в Таджикистан и затем в Россию, а также важное событие в регионе — прекращение огня в Газе, которое он охарактеризовал как победу сопротивления и стойкости против оккупации и несправедливости.

Комментируя недавние заявления о переговорах Ирана с Европой в Женеве, Багаи подтвердил, что Иран никогда не вел переговоры о своих военных возможностях. Он подчеркнул, что угрозы выхода из ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) не являются новыми и что реакция Ирана на использование механизма «срабатывания» для давления на страну будет соответствующей.

Также он прокомментировал упоминание в начале соглашения между Ираном и Россией о старых договорах 1921 и 1940 годов, объяснив, что эти соглашения являются частью истории отношений между Ираном и Россией и продолжают оставаться актуальными.

В ответ на вопросы о прекращении огня в Газе Багаи добавил, что Иран активно поддерживает борьбу народа Палестины за их законные права и продолжит свою поддержку сопротивления.

Представитель Министерства иностранных дел в ответ на вопрос о сегодняшнем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и о том, что сообщалось о участии министра иностранных дел в этом заседании сказал, что в начале необходимо объяснить поездку уважаемого министра в Нью-Йорк.

"На прошлой неделе я сообщил, что он отправляется в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Палестины, которое должно было состояться сегодня и, безусловно, состоится. Однако, учитывая события в регионе и происшествия, произошедшие за последние два дня, в частности вопрос о прекращении огня в секторе Газа, ситуация изменилась, и, следовательно, в связи с временными обстоятельствами эта поездка не состоится", резюмировал он.