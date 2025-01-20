Американские СМИ признают провал сионистского режима в борьбе с ХАМАС

В отчете, опубликованном на сайте CNN, отмечается, что самая продолжительная война Израиля до сих пор не смогла привести к уничтожению его главного противника ХАМАС, и эта группировка, несмотря на значительные потери, расценивает соглашение о прекращении огня в Газе как свою победу и поражение Израиля.

В продолжение отчета сообщается, что вчера, сразу после начала перемирия, вооруженные люди в масках появились на автомобилях на разрушенных улицах Газы. Кроме того, во время передачи пленных члены элитного подразделения ХАМАС были в своей униформе на площади Аль-Сарая. Эти действия ХАМАС, как отмечается в отчете, напоминают о том, что спустя 15 месяцев после того, как Израиль намеревался уничтожить эту группировку, ХАМАС по-прежнему сохраняет свое присутствие.

Газета The New York Times в отчете, аналогичном CNN, затронула тему уличного присутствия сил ХАМАС. «Продемонстрировав эту неоспоримую силу, ХАМАС стремился направить ясное послание палестинцам Газы, Израилю и мировому сообществу, что, несмотря на значительные потери среди военных, политических и административных сил, эта группировка по-прежнему остается доминирующей силой среди палестинцев Газы», - говорится в тексте.