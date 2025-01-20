20 янв. 2025 г., 12:15
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Начальник Генштаба ВС Ирана: события в Газе обернулись бедствиями для сионистов и способствовали возвышению Ислама

20 янв. 2025 г., 12:15
Новости ID: 85724912
Начальник Генштаба ВС Ирана: события в Газе обернулись бедствиями для сионистов и способствовали возвышению Ислама

Исламабад, 20 января, ИРНА – События последних 15 месяцев в Газе стали началом бедствий для сионистов и способствовали возвышению Ислама и оси Сопротивления. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери.

Начальник Генштаба ВС Ирана, выступая на встрече с группой иранских должностных лиц в посольстве Исламской Республики Иран в Пакистане, назвал происшествия последних 15 месяцев значительным поворотным моментом в регионе, в мире Ислама и на великом фронте Сопротивления.

«Сегодня день, когда сионистскому режиму было навязано перемирие, и официальные лица США и Европы признали перед некоторыми лидерами региона, что без их помощи падение сионистского режима было бы неминуемым», - сказал иранский генерал.

В другой части своей речи начальник Генштаба ВС Ирана акцентировал внимание на необходимости более тесного сотрудничества и координации между Ираном и Пакистаном. «Охрана границ двух дружественных и братских стран требует больше сил и мощи, так как враги стремятся использовать наши границы в своих целях, и в связи с этим нам требуется большее сотрудничество и координация», - подчеркнул он.

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