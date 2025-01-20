Начальник Генштаба ВС Ирана: события в Газе обернулись бедствиями для сионистов и способствовали возвышению Ислама

Начальник Генштаба ВС Ирана, выступая на встрече с группой иранских должностных лиц в посольстве Исламской Республики Иран в Пакистане, назвал происшествия последних 15 месяцев значительным поворотным моментом в регионе, в мире Ислама и на великом фронте Сопротивления.

«Сегодня день, когда сионистскому режиму было навязано перемирие, и официальные лица США и Европы признали перед некоторыми лидерами региона, что без их помощи падение сионистского режима было бы неминуемым», - сказал иранский генерал.

В другой части своей речи начальник Генштаба ВС Ирана акцентировал внимание на необходимости более тесного сотрудничества и координации между Ираном и Пакистаном. «Охрана границ двух дружественных и братских стран требует больше сил и мощи, так как враги стремятся использовать наши границы в своих целях, и в связи с этим нам требуется большее сотрудничество и координация», - подчеркнул он.