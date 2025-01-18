В Тегеране в результате теракта погибли два судьи

Согласно предварительным данным, неизвестный злоумышленник открыл огонь по судьям, выполняющим свои служебные обязанности вблизи здания Верховного суда. Жертвами нападения стали Ходжатолеслам Разини, глава 39-й ветки, и Ходжатолеслам Мукасе, председатель 53-й ветки. Оба судьи скончались на месте. Также сообщается, что охранник судей получил ранения и был госпитализирован.

Пресс-служба судебной власти Ирана выразила соболезнования и заявила о высоком профессионализме и преданности погибших судей в борьбе с преступлениями против общественной безопасности и терроризма. В сообщении также упоминается, что злоумышленник, совершивший нападение, покончил с собой.