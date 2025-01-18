18 янв. 2025 г., 13:24
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85723003
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В Тегеране в результате теракта погибли два судьи

18 янв. 2025 г., 13:24
Новости ID: 85723003
В Тегеране в результате теракта погибли два судьи

Тегеран, 18 января. ИРНА – Командование полиции Тегерана подтвердило информацию о трагическом инциденте, произошедшем в районе площади Арк, где в результате вооружённого нападения погибли два высокопрофессиональных судьи.

Согласно предварительным данным, неизвестный злоумышленник открыл огонь по судьям, выполняющим свои служебные обязанности вблизи здания Верховного суда. Жертвами нападения стали Ходжатолеслам Разини, глава 39-й ветки, и Ходжатолеслам Мукасе, председатель 53-й ветки. Оба судьи скончались на месте. Также сообщается, что охранник судей получил ранения и был госпитализирован.

Пресс-служба судебной власти Ирана выразила соболезнования и заявила о высоком профессионализме и преданности погибших судей в борьбе с преступлениями против общественной безопасности и терроризма. В сообщении также упоминается, что злоумышленник, совершивший нападение, покончил с собой.

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