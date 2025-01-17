17 янв. 2025 г., 15:22
Новости ID: 85722213
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в России

17 янв. 2025 г., 15:22
Новости ID: 85722213
Пезешкиян возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в России

Тегеран, 17 января, ИРНА - Масъуд Пезешкиян, президент Исламской Республики Иран, в начале своего официального визита в Москву в пятницу возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в России, отдавая дань уважения погибшим российским солдатам.

Сергея Шматко, министра энергетики России и председателя российской части совместной комиссии по сотрудничеству двух стран, сопровождал президента Исламской Республики Иран.

В церемонии также принял участие почетный караул образцовых подразделений трех родов войск России.

Президент в пятницу по официальному приглашению своего коллеги и с целью расширения двусторонних отношений, а также подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией прибыл в Москву.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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