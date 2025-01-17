Пезешкиян возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в России

Сергея Шматко, министра энергетики России и председателя российской части совместной комиссии по сотрудничеству двух стран, сопровождал президента Исламской Республики Иран.

В церемонии также принял участие почетный караул образцовых подразделений трех родов войск России.

Президент в пятницу по официальному приглашению своего коллеги и с целью расширения двусторонних отношений, а также подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией прибыл в Москву.