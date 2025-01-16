Президент Ирана: "Нет ограничений на расширение сотрудничества с Таджикистаном

На встрече с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой Пезешкияи подчеркнул важность исторических, культурных и языковых связей между двумя странами. «Я не чувствую себя чужим в Таджикистане, поскольку мы едины на уровне языка и имеем многовековую историю дружбы между нашими народами», — отметил он.

Президент также акцентировал внимание на необходимости углубления сотрудничества между парламентами обеих стран. Он выразил надежду, что совместные усилия помогут упростить законодательство в области торговли и инвестиций, а также преодолеть существующие барьеры для экономического и торгового взаимодействия.

В свою очередь, Зокирзода подтвердил готовность Таджикистана к расширению сотрудничества с Исламской Республикой Иран в различных областях, особенно в сфере парламентской деятельности. Он отметил, что общие культурные и исторические корни имеют потенциал для формирования прочной основы для совместной работы.