Число жертв в Газе достигло 46 788 человек

За последние сутки в результате атак израильских войск погибли 81 палестинец, еще 188 получили ранения. С момента начала военных действий 7 октября 2023 года общее количество жертв составляет 46 788 человек, а число раненых — 110 453.

Кроме того, согласно информации, предоставленной службой гражданской обороны Газы, с момента объявления о согласовании перемирия, состоявшегося в четверг вечером, погибли еще 77 палестинцев, среди которых 21 ребенок и 25 женщин. Более 250 человек получили тяжелые травмы в результате продолжающихся атак.

Наряду с этим, премьер-министр Катара Мохаммед бин Абд аль-Рахман Аль Тани сообщил о достижении соглашения о прекращении огня между палестинской и израильской сторонами. Ожидается, что перемирие вступит в силу 19 января, и в рамках этого соглашения ХАМАС согласился освободить 33 израильских заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных.