Тегеранский университет вступил в международный институт «ЦЕРН»

Казем Азизи, профессор физического факультета Тегеранского университета и член рабочей группы ЦЕРН при Министерстве науки, исследований и технологий, представляя этот международный научный институт, сказал: «ЦЕРН (CERN) является Европейским центром ядерных исследований и частиц и крупнейшей научной лабораторией в мире. Европейские страны являются основными членами ЦЕРН, но более 70 стран сотрудничают с ЦЕРН различными способами».

Он добавил: «описание структуры материи на самом фундаментальном уровне, точная идентификация компонентов, составляющих общую энергию Вселенной, включая темную материю и темную энергию, изучение эволюции Вселенной с момента ее зарождения до настоящего времени и рассмотрение вероятных сценариев будущего Вселенной являются одними из целей этой научной лаборатории. Кроме того, в ЦЕРН параллельно с физикой ведутся исследования в других областях науки, таких как инженерия, сельское хозяйство, медицина, искусственный интеллект и новые технологии».

Преподаватель Тегеранского университета говорил о важности участия в ЦЕРН и подобных научных центрах: текущие исследования в ЦЕРН проводятся в масштабах десяти в минус восемнадцатой степени (нано-нано), и такие исследования приводят к прогрессу в микротехнологиях, которые являются основой промышленной революции. Поэтому такое сотрудничество будет способствовать развитию стран во всех научных областях, включая естественные науки, медицину, инженерию и сельское хозяйство. Долгосрочное экономическое будущее стран зависит от их инвестиций в фундаментальные исследования и, прежде всего, в технологию ускорителей частиц.