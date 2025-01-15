Пезешкиян: Мы с силой преследуем развитие и укрепление отношений с соседями

Масъуд Пезешкиян сегодня в среду перед отъездом в Таджикистан в тегеранском аэропорту Мехрабад подчеркнул: «во время поездки в соседнюю страну Таджикистан, с которой у нас общий язык и история, будут подписаны совместные документы о сотрудничестве в области воды, сельского хозяйства, науки, культуры, промышленности, торговли, транспорта и горного дела, и мы постараемся углубить наши отношения с этой страной».

Президент подчеркнул, что поездка в Россию и Таджикистан осуществляется в ответ на официальное приглашение президентов этих двух стран.

Пезешкиян добавил: «во время поездки в Россию также будет подписан всеобъемлющий стратегический документ, касающийся экономических, научных, промышленных, сельскохозяйственных и безопасных вопросов».

Президент, отметив, что идет работа по подписанию документов о всестороннем сотрудничестве с другими соседними странами, сказал, что такой документ будет подписан и с Ираком в целях улучшения отношений, обмена опытом и, в конечном итоге, повышения координации и сотрудничества между странами региона.

Пезешкиян заявил: «при продолжении тенденции расширения отношений в области транспорта, энергетики, культуры, науки и промышленности региона мы сможем решить свои проблемы, и давление, которое США пытаются оказать в регионе против стран, автоматически нейтрализуется.