Пезешкиян в беседе с американским каналом: Надеюсь, президентство Трампа приведет к миру, а не к войне

По сообщению ИРНА, американский телеканал NBC недавно опубликовал часть интервью президента Ирана с этим американским СМИ. Масъуд Пезешкиян, отвечая на вопрос Лестера Холта о причинах его участия в президентских выборах, сказал: "Из-за проблем в стране и соседних странах я решил эти проблемы решить".

Президент в связи с угрозами Дональда Трампа об усилении давления на Иран и его посланием будущему президенту США сказал: "То, что уже очевидно, так это то, что с самого начала нашей жизни в Иране США стремились к свержению Ирана. Надеюсь, что возвращение Трампа приведет к миру, а не к войне и кровопролитию в регионе и мире".

В ответ на вопрос о возможности прямых и откровенных переговоров с Вашингтоном он сказал: "Наша проблема не в переговорах, а в обязательствах, возникающих в результате переговоров и диалога. Мы провели длительные переговоры с 1+5 и были привержены всем нашим обязательствам. Но, к сожалению, другая сторона не была привержена своим обязательствам".

Пезешкиян, отвечая на вопрос ведущего о реакции на возможные военные действия Израиля и США по остановке ядерной программы Ирана, сказал: "Естественно, мы отреагируем на любые действия. Мы не боимся войны, но и не стремимся к ней".

На вопрос ведущего: "Думаете ли вы, что при нынешних обстоятельствах нападение на Иран вероятно?", - Пезешкиан ответил: "Надеюсь, этого не произойдет, потому что это будет невыгодно не только нам, но и всем участникам. Существующая напряженность не идет на пользу ни одной из сторон. Все, что мы делали до сих пор, было мирным, и мы не стремились к ядерному оружию. Тем не менее, они обвиняют нас в том, что мы занимаемся созданием бомбы. Это заговор, который они пытаются продолжить, ища какой-то предлог. Это неправильно".

Говоря о последних событиях в Газе, Ливане и Сирии и утверждениях об ослаблении позиций Ирана, он сказал: "Я не вижу в этом никакой связи. Некоторые друзья могут усмотреть связь, но по сравнению с прошлым годом солидарность, сила и участие народа внутри страны увеличились, а безопасность в стране стала более стабильной".