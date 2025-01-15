15 янв. 2025 г., 14:13
Новости ID: 85720595
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Кроме переговоров с Европой, у нас сейчас нет других переговоров: Аракчи

15 янв. 2025 г., 14:13
Новости ID: 85720595
Кроме переговоров с Европой, у нас сейчас нет других переговоров: Аракчи

Тегеран, 15 ИРНА - Министр иностранных дел заявил среди журналистов, что кроме переговоров с европейцами, больше нет никаких других переговоров.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел, сегодня утром на полях заседания правительства, отвечая на вопрос о наличии переговоров с США, сказал: "Мы проводили ядерные переговоры с европейцами, и кроме этого, сейчас у нас нет других переговоров".

Казем Гариб Абади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, во вторник 14 января 2025 года написал в своем аккаунте в X о ходе третьего раунда переговоров Ирана и Европы в Женеве: "Мы с доктором Маджидом Тахт-Раванчи провели открытые и конструктивные переговоры с Энрике Морой и его командой в Женеве. Мы в основном обменялись мнениями об отмене санкций, ядерном вопросе и других вопросах взаимного интереса. Мы также обсудили неприемлемую поддержку Европой преступлений израильского режима в Газе".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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