Кроме переговоров с Европой, у нас сейчас нет других переговоров: Аракчи

Аббас Аракчи, министр иностранных дел, сегодня утром на полях заседания правительства, отвечая на вопрос о наличии переговоров с США, сказал: "Мы проводили ядерные переговоры с европейцами, и кроме этого, сейчас у нас нет других переговоров".

Казем Гариб Абади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, во вторник 14 января 2025 года написал в своем аккаунте в X о ходе третьего раунда переговоров Ирана и Европы в Женеве: "Мы с доктором Маджидом Тахт-Раванчи провели открытые и конструктивные переговоры с Энрике Морой и его командой в Женеве. Мы в основном обменялись мнениями об отмене санкций, ядерном вопросе и других вопросах взаимного интереса. Мы также обсудили неприемлемую поддержку Европой преступлений израильского режима в Газе".