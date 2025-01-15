Кремль: отношения РФ и Ирана выходят на уровень стратегического партнерства

Многочисленные спекуляции на тему выбора даты подписания большого договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в преддверии инаугурации Д.Трампа вызывают лишь улыбку. Пусть конспирологи и дальше ломают головы… В целом вступление в должность очередного американского президента – это мероприятие, которое может представлять для некоторых определенный интерес, в первую очередь – для граждан США, но никак не влиять на характер испытанного временем российско-иранского сотрудничества. Поэтому увязка с грядущим историческим событием, а именно – с логическим завершением двухлетней кропотливой работы над документом, который ознаменует выход российско-иранских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, едва ли уместна.

Указанный договор будет отвечать чаяниям народов двух дружественных соседних государств – России и Ирана, взаимодействие между которыми не направлено против чьих-либо интересов. Хотелось бы процитировать высказывания Президента В.В.Путина: «Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то».

Соглашение будет охватывать весь комплекс многоплановых российско-иранских связей: от укрепления сотрудничества в военно-политическом и торгово-экономическом измерении до развития двусторонних отношений в научной, образовательной и культурно-гуманитарной областях.

Что касается следующих возможных шагов России и Ирана по развитию отношений, то следует ожидать заключения отраслевых соглашений практической направленности с опорой на правовой фундамент, который будет сформирован новым межгосударственным стратегическим договором.