15 янв. 2025 г., 10:44
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Президент Ирана отреагировал на обвинения в подготовке покушения на Трампа

15 янв. 2025 г., 10:44
??????? ID: 85720251
Президент Ирана отреагировал на обвинения в подготовке покушения на Трампа

Тегеран, 15 января, ИРНА – Мы не предпринимали попыток на убийство Дональда Трампа и никогда не будем этого делать, заявил в интервью телеканалу NBC News президент Исламской Республики Иран.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан в эксклюзивном интервью телеканалу NBC News опроверг утверждения и обвинения, выдвигаемые западными странами. Он подчеркнул, что Иран "никогда" не разрабатывал планов по убийству Дональда Трампа во время прошлогодней предвыборной кампании в Соединенных Штатах и не намерен этого делать в будущем.

«Это очередная схема, разработанная Израилем и другими государствами с целью продвижения иранофобии, - подчеркнул Пезешкиан. - Иран никогда не совершал покушений и не планирует их совершать».

Президент Ирана, отвечая на вопрос о готовности Ирана гарантировать отсутствие покушений на Трампа, сказал: «Мы никогда этого не делали и не будем делать».

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