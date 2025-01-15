Президент Ирана отреагировал на обвинения в подготовке покушения на Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в эксклюзивном интервью телеканалу NBC News опроверг утверждения и обвинения, выдвигаемые западными странами. Он подчеркнул, что Иран "никогда" не разрабатывал планов по убийству Дональда Трампа во время прошлогодней предвыборной кампании в Соединенных Штатах и не намерен этого делать в будущем.

«Это очередная схема, разработанная Израилем и другими государствами с целью продвижения иранофобии, - подчеркнул Пезешкиан. - Иран никогда не совершал покушений и не планирует их совершать».

Президент Ирана, отвечая на вопрос о готовности Ирана гарантировать отсутствие покушений на Трампа, сказал: «Мы никогда этого не делали и не будем делать».