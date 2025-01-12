Израильский политик назвал 7 октября крупнейщим военным поражением режима

По информации издания «Маарив», председатель Партии труда Израиля Яир Голан заявил, что 7 октября стало "самым значительным и опасным военным провалом" для Израиля. Он отметил, что начальник Генерального штаба, возглавлявший военные действия в этот день, должен понести личную ответственность за произошедшие события.

Голан подчеркнул, что в стране наблюдается рост напряженности и кризиса, в центре которого находятся "коррумпированное правительство и премьер-министр".

Ранее Исак Герцог, президент Израиля, в ходе встречи с израильтянами, вынужденными покинуть свои дома в окрестностях сектора Газа, назвал операцию «Буря Аль-Акса» серьезной катастрофой и значительной неудачей для государства.