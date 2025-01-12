Военные из восьми стран посетили остров Бумуси и Ормузский пролив

В ходе визита, советник и помощник верховного командующего Вооружёнными силами Ирана генерал-лейтенант Сафави разъяснил цели данной поездки, отметив, что она была направлена на представление достижений Исламской Республики Иран в области обороны и безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, транзита, энергетики, промышленности, а также на укрепление связей между Ираном и соседними странами, такими как Индия, Китай, Пакистан, Туркменистан, Ирак, Оман и Йемен.

В рамках трёхдневного визита иностранные студенты осмотрели порт Шахид Реджаи, нефтеперерабатывающий завод «Звезда Персидского залива», металлургический комбинат «Хормозган», судостроительные предприятия, экологические достопримечательности острова Бумуси, а также эсминец «Джамаран» и некоторые возможности военно-морских сил Ирана. Кроме того, состоялась встреча с бригадным генералом Тангсири, командующим военно-морскими силами Ирана.

Генерал-лейтенант Сафави подчеркнул важность «научной дипломатии» в оборонительном и безопасном контексте, отметив, что обмен студентами среди армий мира является одной из ключевых областей для укрепления оборонительной дипломатии. В настоящее время с согласия Генерального штаба Вооружённых сил Ирана значительное количество военных из различных стран проходит военные курсы в Высшей школе национальной обороны.