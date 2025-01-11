80% командиров элитного подразделения «Гивати» Армии Израиля погибли или были ранены в ходе войны в Газе

Яаков Нагель, один из основателей системы противоракетной обороны «Железный купол» и бывший командир 8200-го разведывательного подразделения Армии обороны Израиля, заявил: «Армия потерпела неудачу в решении кризиса нехватки личного состава во время войны, и мы продолжаем наблюдать отток военнослужащих из армии, как из полевых подразделений, так и из инженерно-технических батальонов».

Генерал-майор Яаков Нагель добавил, что отставки из армии начались еще до 7 октября 2023 года.

Этот высокопоставленный чиновник Израиля подчеркнул, что существуют различные причины этого кризиса, в том числе затяжной характер войны и ощущение недостаточности выплачиваемых компенсаций.