11 янв. 2025 г., 19:48
Новости ID: 85717145
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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80% командиров элитного подразделения «Гивати» Армии Израиля погибли или были ранены в ходе войны в Газе

11 янв. 2025 г., 19:48
Новости ID: 85717145
80% командиров элитного подразделения «Гивати» Армии Израиля погибли или были ранены в ходе войны в Газе

Тегеран, 11 января, ИРНА – Бывший глава Совета национальной безопасности Израиля признал, что 80% командиров элитного подразделения «Гивати» Армии обороны Израиля погибли или были ранены в ходе войны в Газе.

Яаков Нагель, один из основателей системы противоракетной обороны «Железный купол» и бывший командир 8200-го разведывательного подразделения Армии обороны Израиля, заявил: «Армия потерпела неудачу в решении кризиса нехватки личного состава во время войны, и мы продолжаем наблюдать отток военнослужащих из армии, как из полевых подразделений, так и из инженерно-технических батальонов».

Генерал-майор Яаков Нагель добавил, что отставки из армии начались еще до 7 октября 2023 года.

Этот высокопоставленный чиновник Израиля подчеркнул, что существуют различные причины этого кризиса, в том числе затяжной характер войны и ощущение недостаточности выплачиваемых компенсаций.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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