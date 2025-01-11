11 янв. 2025 г., 15:29
Новости ID: 85716953
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Спутник «Pars 2» будет запушен в космос в период празднования победы Исламской революции

11 янв. 2025 г., 15:29
Новости ID: 85716953
Спутник «Pars 2» будет запушен в космос в период празднования победы Исламской революции

Тегеран, 11 января, ИРНА - Глава космического агентства Ирана, заявив о том, что спутник «Pars 3» находится в стадии разработки, сообщил, что спутник дистанционного зондирования «Pars 2», обладающий возможностью черно-белого изображения с разрешением лучше 4 метров и разработанный компанией SAIran, будет представлен в период празднования победы Исламской революции.

Хасан Саларие в интервью ИРНА, комментируя презентацию, которая состоится в день космических технологий 14 Бахмана, заявил: «спутник «Pars 2» является спутником дистанционного зондирования, оснащенным камерой с возможностью цветного изображения с разрешением лучше 4 метров и черно-белого изображения с разрешением лучше 8 метров.

Он добавил, что этот спутник, являющийся более продвинутой версией спутника «Pars 1» и обладающий более широкими возможностями, будет представлен в период празднования победы Исламской революции в день космических технологий.

Саларие подчеркнул, что спутники «Pars 1», «Pars 2»  и «Paya» вместе образуют созвездие спутников дистанционного зондирования.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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