Спутник «Pars 2» будет запушен в космос в период празднования победы Исламской революции

Хасан Саларие в интервью ИРНА, комментируя презентацию, которая состоится в день космических технологий 14 Бахмана, заявил: «спутник «Pars 2» является спутником дистанционного зондирования, оснащенным камерой с возможностью цветного изображения с разрешением лучше 4 метров и черно-белого изображения с разрешением лучше 8 метров.

Он добавил, что этот спутник, являющийся более продвинутой версией спутника «Pars 1» и обладающий более широкими возможностями, будет представлен в период празднования победы Исламской революции в день космических технологий.

Саларие подчеркнул, что спутники «Pars 1», «Pars 2» и «Paya» вместе образуют созвездие спутников дистанционного зондирования.