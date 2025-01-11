11 янв. 2025 г., 14:23
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Спецдокладчик ООН: Польша должна арестовать Нетаньяху

11 янв. 2025 г., 14:23
??????? ID: 85716899
Спецдокладчик ООН: Польша должна арестовать Нетаньяху

Тегеран, 11 января, ИРНА – Польша обязана арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в страну, заявила в пятницу, 10 января, специальный докладчик ООН Франческа Альбанезе.

«Члены Международного уголовного суда обязаны задерживать лиц, в отношении которых этот суд выдал ордер на арест», - сказала Альбанезе.

«Польша, осудившая Монголию за непринятие мер по аресту президента России Владимира Путина, должна задержать Биньямина Нетаньяху. Выборочное применение законов ведет к разрушению многосторонности и универсальности международного правосудия», - добавила она.

В пятницу в Варшаве, столице Польши, прошла демонстрация, участники которой выразили протест против решения властей страны предоставить иммунитет Биньямину Нетаньяху и не задерживать его.

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