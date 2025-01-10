По меньшей мере 74 ребенка погибли в секторе Газа в первую неделю 2025 года

ЮНИСЕФ заявил, что как минимум 74 ребенка погибли в Газе в первые семь дней 2025 года из-за продолжающегося насилия со стороны армии Израиля, включая атаки на заранее определенные безопасные зоны.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел отметила, что более миллиона детей в Газе, не способных переносить низкие температуры, живут в временных палатках, добавив, что с 26 декабря восемь новорожденных погибли из-за понижения температуры тела и холода.

"Мы давно предупреждаем, что недостаток укрытия, отсутствие доступа к питанию и медицинскому обслуживанию, тяжелые санитарные условия и теперь зимняя погода ставят под угрозу жизнь всех детей в Газе", сказала она.

"Новорожденные и дети в Газе страдают от неблагоприятных санитарных условий", подчеркнула исполнительный директор ЮНИСЕФ.