10 янв. 2025 г., 11:36
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85715875
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Бригады Аль-Кудс подорвали военную технику Израиля в Газе

10 янв. 2025 г., 11:36
Новости ID: 85715875
Бригады Аль-Кудс подорвали военную технику Израиля в Газе

Тегеран, 10 января. ИРНА - Несколько военных военных техник армии Израиля были взорваны бойцами Бригад Аль-Кудс, военного крыла палестинского движения Исламский джихад, в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

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Бригады Аль-Кудс опубликовали кадры, на которых видно, как они подорвали военная техника Израиля, заманив их в минное поле. На видео запечатлены сцены установки противотанковых мин «Тсакиб» бойцами Бригад Аль-Кудс и их маскировка на пути следования израильских военных автомобилей.

На кадрах показаны моменты точного контроля за израильскими автомобилями перед тем, как они попали в зону засады, а также момент взрыва мин, в результате чего один из автомобилей был поврежден и загорелся.

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