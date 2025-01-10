Бригады Аль-Кудс подорвали военную технику Израиля в Газе

Бригады Аль-Кудс опубликовали кадры, на которых видно, как они подорвали военная техника Израиля, заманив их в минное поле. На видео запечатлены сцены установки противотанковых мин «Тсакиб» бойцами Бригад Аль-Кудс и их маскировка на пути следования израильских военных автомобилей.

На кадрах показаны моменты точного контроля за израильскими автомобилями перед тем, как они попали в зону засады, а также момент взрыва мин, в результате чего один из автомобилей был поврежден и загорелся.