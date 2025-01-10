Иран вскоре представит отечественную систему ПВО

По его словам, это событие существенно изменит военно-политическую ситуацию в регионе и повлияет на восприятие угроз со стороны агрессивных государств.

генерал Шейхиан отметил, что обнаружение малозаметных истребителей, таких как F-35 и F-22, представляет собой сложную задачу. Тем не менее, благодаря достижениям в области отечественной противовоздушной обороны, Иран готов к эффективному противодействию этим угрожающе высокотехнологичным воздушным целям.

Он также подчеркнул успешное выполнение задач ракетной системы «9 Дей» в ходе недавних совместных учений с другими системами, такими как «Дезфул» и «3-е Хордада». Генерал опроверг заявления некоторых израильских источников об уничтожении иранской противовоздушной обороны, указывая на успешное восстановление боевой готовности и наращивание производственных мощностей после событий, обозначенных как операция «Правдивое обещание 2».

Генерал Шейхиан добавил, что полученные в ходе учений данные свидетельствуют о сохранении стратегических возможностей иранских вооруженных сил, что позволит стране оперативно восстанавливать и модернизировать системы ПВО.