10 янв. 2025 г., 04:41
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85715752
T T
0 Persons

Иран вскоре представит отечественную систему ПВО

10 янв. 2025 г., 04:41
Новости ID: 85715752
Иран вскоре представит отечественную систему ПВО

Тегеран, 10 янврая. ИРНА – Командующий Воздушно-космическими силами Исламской Республики Иран генерал Давуд Шейхиан сообщил о подготовке к тестированию и последующему запуску новой системы противоракетной оборон, разработанной в стране.

По его словам, это событие существенно изменит военно-политическую ситуацию в регионе и повлияет на восприятие угроз со стороны агрессивных государств.

генерал Шейхиан отметил, что обнаружение малозаметных истребителей, таких как F-35 и F-22, представляет собой сложную задачу. Тем не менее, благодаря достижениям в области отечественной противовоздушной обороны, Иран готов к эффективному противодействию этим угрожающе высокотехнологичным воздушным целям.

Он также подчеркнул успешное выполнение задач ракетной системы «9 Дей» в ходе недавних совместных учений с другими системами, такими как «Дезфул» и «3-е Хордада». Генерал опроверг заявления некоторых израильских источников об уничтожении иранской противовоздушной обороны, указывая на успешное восстановление боевой готовности и наращивание производственных мощностей после событий, обозначенных как операция «Правдивое обещание 2».

Генерал Шейхиан добавил, что полученные в ходе учений данные свидетельствуют о сохранении стратегических возможностей иранских вооруженных сил, что позволит стране оперативно восстанавливать и модернизировать системы ПВО.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .