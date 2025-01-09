9 янв. 2025 г., 23:50
Новости ID: 85715717
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран поздравил Ливан с избранием нового президента

9 янв. 2025 г., 23:50
Новости ID: 85715717
Иран поздравил Ливан с избранием нового президента

Тегеран, 9 января, ИРНА - Представитель МИД Ирана поздравил Жозефа Ауну с избранием президентом Ливана, а также правительство и народ Ливана, все политические группы и партии страны.

Как сообщает ИРНА, Эсмаил Багаи назвал это избрание, ставшее результатом консенсуса большинства ливанских групп и партий, успехом для всего Ливана.

Он выразил надежду, что избрание президента укрепит единство и сплоченность внутри страны, облегчит путь к прогрессу и процветанию, поможет преодолеть предстоящие вызовы и проблемы, в том числе экономические,  реконструкцию разрушений, вызванных жестокой агрессией израильского режима, а также защите национального суверенитета и территориальной целостности от угроз и посягательств оккупационного режима.

Представитель МИД, упомянув исторические связи между Ираном и Ливаном, подчеркнул готовность Ирана к развитию отношений с Ливаном во всех областях и пожелал новому президенту успеха.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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