Иран поздравил Ливан с избранием нового президента

Как сообщает ИРНА, Эсмаил Багаи назвал это избрание, ставшее результатом консенсуса большинства ливанских групп и партий, успехом для всего Ливана.

Он выразил надежду, что избрание президента укрепит единство и сплоченность внутри страны, облегчит путь к прогрессу и процветанию, поможет преодолеть предстоящие вызовы и проблемы, в том числе экономические, реконструкцию разрушений, вызванных жестокой агрессией израильского режима, а также защите национального суверенитета и территориальной целостности от угроз и посягательств оккупационного режима.

Представитель МИД, упомянув исторические связи между Ираном и Ливаном, подчеркнул готовность Ирана к развитию отношений с Ливаном во всех областях и пожелал новому президенту успеха.