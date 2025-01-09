9 янв. 2025 г., 18:40
Новости ID: 85715541
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Экспорт нефти Ирана продолжается

9 янв. 2025 г., 18:40
Новости ID: 85715541
Экспорт нефти Ирана продолжается

Тегеран, 9 января, ИРНА - Экспорт нефти из Ирана продолжается, несмотря на сохранение и ужесточение жестоких санкций США против нефтяной отрасли страны.

Иранская нефтяная промышленность сталкивалась с многочисленными санкциями в течение последних десятилетий.  Тем не менее, санкции не смогли остановить развитие этой отрасли, и производство, а также экспорт нефти продолжались все эти годы.

Не следует забывать, что враждебность США по отношению к Ирану сохранится, однако, как ранее заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад, иранские специалисты нефтяной отрасли разработали способы смягчения потенциальных ограничений в будущем и готовы к любому сценарию.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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