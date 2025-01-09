Экспорт нефти Ирана продолжается

Иранская нефтяная промышленность сталкивалась с многочисленными санкциями в течение последних десятилетий. Тем не менее, санкции не смогли остановить развитие этой отрасли, и производство, а также экспорт нефти продолжались все эти годы.

Не следует забывать, что враждебность США по отношению к Ирану сохранится, однако, как ранее заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад, иранские специалисты нефтяной отрасли разработали способы смягчения потенциальных ограничений в будущем и готовы к любому сценарию.