9 янв. 2025 г., 16:35
??????? ID: 85715472
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Огромный пожар в Лос-Анджелесе вынудил 30 000 человек покинуть свои дома

9 янв. 2025 г., 16:35
??????? ID: 85715472
Огромный пожар в Лос-Анджелесе вынудил 30 000 человек покинуть свои дома

Тегеран, 9 января, ИРНА - Государственные службы сообщали об ухудшении погодных условий в ближайшие дни. По последним данным, огнём уничтожено около 3000 гектаров лесных массивов.

В результате масштабных пожаров в Лос-Анджелесе около 30 000 жителей были вынуждены эвакуироваться.

По сообщениям ИРНА со ссылкой на Рейтер, из-за сильных пожаров в окрестностях Лос-Анджелеса (США) около 30 000 человек покинули свои дома.

Правительственные источники сообщают, что в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. По последним данным, выгорело около 3000 гектаров лесных массивов.

Представитель пожарной службы сообщил местным СМИ, что несколько человек получили травмы, но жертв нет. Одна женщина-пожарный получила травму головы, но смертельных случаев среди пожарных также не зарегистрировано.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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