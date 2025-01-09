Огромный пожар в Лос-Анджелесе вынудил 30 000 человек покинуть свои дома

В результате масштабных пожаров в Лос-Анджелесе около 30 000 жителей были вынуждены эвакуироваться.

По сообщениям ИРНА со ссылкой на Рейтер, из-за сильных пожаров в окрестностях Лос-Анджелеса (США) около 30 000 человек покинули свои дома.

Правительственные источники сообщают, что в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. По последним данным, выгорело около 3000 гектаров лесных массивов.

Представитель пожарной службы сообщил местным СМИ, что несколько человек получили травмы, но жертв нет. Одна женщина-пожарный получила травму головы, но смертельных случаев среди пожарных также не зарегистрировано.