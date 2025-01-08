Верховный Лидер встретился с иракским премьером в Тегеране

Премьер-министр Ирака прибыл в Тегеран в среду, где в аэропорту его встретил министр экономики и финансов Ирана Абдол Насер Хеммати, в аэропорту Мехрабад.

Ранее, Ас-Судани провел переговоры с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.