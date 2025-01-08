8 янв. 2025 г., 18:49
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Верховный Лидер встретился с иракским премьером в Тегеране

8 янв. 2025 г., 18:49
??????? ID: 85714624
Верховный Лидер встретился с иракским премьером в Тегеране

Тегеран, 8 января. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи встретился с премьер-министром Ирака Мохаммедом ас-Судани в Тегеране.

Премьер-министр Ирака прибыл в Тегеран в среду, где в аэропорту его встретил министр экономики и финансов Ирана Абдол Насер Хеммати, в аэропорту Мехрабад.

Ранее, Ас-Судани провел переговоры с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.

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