Верховный Лидер встретился с иракским премьером в Тегеране

Премьер-министр Ирака прибыл в Тегеран в среду, где в аэропорту его встретил министр экономики и финансов Ирана Абдол Насер Хеммати, в аэропорту Мехрабад.
Ранее, Ас-Судани провел переговоры с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.
Тегеран, 8 января. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи встретился с премьер-министром Ирака Мохаммедом ас-Судани в Тегеране.
Премьер-министр Ирака прибыл в Тегеран в среду, где в аэропорту его встретил министр экономики и финансов Ирана Абдол Насер Хеммати, в аэропорту Мехрабад.
Ранее, Ас-Судани провел переговоры с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.
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