Иранский посол обозначил четыре обоснования для увеличения объема торговли между Ираном и Россией в 2025 году

Он отметил, что этому будут способствовать несколько факторов, включая предстоящие переговоры президентов двух стран, реализацию следующих этапов двустороннего валютного и банковского соглашения, начало свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и изменяющиеся геополитические условия.

В интервью агентству ИРНА Джаали указал на запланированный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву 17 января, который станет важным шагом для устранения барьеров в торговле и развития двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что после начала конфликта на Украине с 24 февраля 2022 года российская сторона активно заинтересована в укреплении экономических связей с Ираном, уделяя внимание улучшению транспортных маршрутов для поставки необходимых товаров.

Посол также сообщил о реализации первого этапа валютного соглашения между Ираном и Россией, которое позволит иранцам использовать карты для снятия рублей в банкоматах России. По плану, в 2025 году будут внедрены вторые и третьи этапы, что облегчит расчеты между гражданами обеих стран.

Особое внимание Джалали обратил на вступление в силу соглашения о свободной торговле между Ираном и пятью странами-членами ЕАЭС в 2025 году. Это соглашение предполагает отмену таможенных пошлин на около 9000 наименований товаров, что откроет новые возможности для взаимной торговли.

По итогам 2025 года ожидается, что объемы торговли между Ираном и Россией значительно возрастут, особенно учитывая, что Россия является крупнейшей экономикой в рамках ЕАЭС. В условиях улучшения транспортной инфраструктуры и решения валютных вопросов, экономики двух стран могут глубже интегрироваться и добиться значительных успехов в торговых отношениях.