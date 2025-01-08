Верховный лидер: США потерпели поражение в Иране и стремятся к его компенсации

В среду, 19 января, в ходе встречи с тысячами жителей Кума, Аятолла Хаменеи отметил, что «Иран в эпоху Пехлеви представлял собой крепость американских интересов. Именно из этой крепости возникла революция, которую американцы не предугадали. Они обманулись и остались в неведении».

Лидер революции подчеркнул, что на протяжении десятилетий американцы не раз допускали ошибки в своей политике в отношении Ирана. «Эти слова адресованы тем, кто подвержен влиянию американских политических маневров», сказал он.

Аятолла Хаменеи также объяснил, что «мягкая война» противника включает распространение лжи и искажение восприятия реальности в общественном сознании. «Когда вы усиливаете свои позиции, противник старается убедить общество в вашем ослаблении. В то время как он сам становится слабым, он продолжает утверждать, что усиливается. Таким образом, он угрожает, даже когда ваша угроза уменьшается. Это их пропаганда, и некоторые люди попадают под её влияние», — сказал он.

По словам лидера, ключевая задача информационных и культурных структур страны, включая Министерство культуры и исламского руководства, а также средства массовой информации, заключается в том, чтобы разрушить иллюзии о мощи противника и не дать его пропаганде повлиять на общественное мнение. Лидера отметил, что «это именно то, что делали жители Кума в то время».

Лидер исламской революции, прокомментировал размышления о том, что, поскольку Иран не хочет вести переговоры с Соединёнными Штатами и рассматривает Европу как аналог США, нет большой разницы в отношении к этим двум сторонам.

«Некоторые говорят: "Почему вы не хотите иметь дело с Америкой, а при этом поддерживаете отношения с Европой?"» — заметил Аятолла Хаменеи. — «Однако разница заключается в том, что Америка изначально владела Ираном, и страна была выдворена из её хватки. Ненависть Америки к Ирану и Исламской революции так глубока, что она не может быть преодолена легко. Это отличие от любых европейских стран».

Лидер также добавил, что, хотя некоторые европейские страны не являются «друзьями» Ирана, их поведение отличается от поведения США. Американцы потеряли «огромные политические и экономические возможности» с приходом Исламской революции, и в течение последних сорока лет они потратили колоссальные средства на попытки вернуть Иран под свой контроль, но не смогли этого достичь. «Ненависть Америки к Исламской Республике отличается от отношения европейских стран, и это важно понимать», — сказал Аятолла Хаменеи.

Лидер подчеркнул, что, несмотря на взгляды, что рост экономики на 8% невозможен, предприниматели продемонстрировали на выставке экономические активы, доказывающие серьёзность своих слов, на что президент также обратил внимание.

Хаменеи призвал тех, кто принимает решения в области культуры, экономики и социальных вопросов, не учитывать желания США и позиции сионистов, а сосредоточиться на национальных интересах страны и Исламской Республики. «К счастью, четкие и смелые высказывания нашего президента по вопросам, связанным с сионистским режимом, обрадовали народ», — отметил он, добавив, что президент выступил с твёрдыми заявлениями как о сионистах, так и о поддержке со стороны США.

Лидер Ирана предостерёг власти от податливости к требованиям тех, кто по сути является врагом Исламской Республики и стремится разрушить Иран. «Необходимо понимать, что позиция и действия Америки и её союзников основаны на стремлении вернуть утраченные возможности, и это требует от нас осторожности и твердости в защите наших интересов», — заключил он.

Аятолла Хаменеи также акцентировал внимание на важности поддержки сопротивления против сионистского угнетения. Он отметил: «Сопротивление живо, и оно должно оставаться активным и становиться сильнее с каждым днём. Мы поддерживаем сопротивление — будь то в Газе, на Западном берегу, в Ливане, в Йемене или в любом другом месте, где люди стойко противостоят зловредным действиям сионистского режима».

Верховный лидер подчеркнул, что Иран будет продолжать оказывать поддержку тем, кто борется против угнетения и защищает свои права. Он призвал страны и народы, столкнувшиеся с агрессией, не отказываться от своей борьбы и сохранять дух сопротивления.