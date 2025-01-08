Багаи опроверг утверждения президента Франции в адрес Ирана

«Непосредственную и реальную угрозу миру и стабильности в регионе представляет оккупационный режим Израиля, который, пользуясь всесторонней поддержкой США и ряда европейских стран, включая Францию, не только продолжает оккупацию и геноцид в оккупированной Палестине, но и постоянно расширяет масштабы своей агрессии и военной экспансии на разные страны региона», - заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Вызывает крайнее сожаление тот факт, что президент Франции вместо того, чтобы осудить режим, осуществляющий геноцид, чьи лидеры находятся под следствием Международного уголовного суда, обращает обвинения в адрес страны, которая всегда выступала за мир и уважение принципов международного права», - добавил он.

Иранский дипломат, отклонив утверждения президента Франции касательно ядерной программы Ирана, подчеркнул, что мирная ядерная деятельность Ирана ведется в соответствии с международным правом и под пристальным и непрерывным наблюдением Международного агентства по атомной энергии. Он заявил, что выдвижение ложных обвинений со стороны государства, которое само не выполнило своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и, более того, сыграло значительную роль в обеспечении режима, виновного в геноциде, ядерным оружием и оружием массового поражения, является явным примером проекции и лицемерия.

Багаи, напомнив о твердой и принципиальной позиции Исламской Республики Иран, заключающейся в необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, отверг повторяющиеся обвинения во вмешательстве Ирана в украинский конфликт. «Подобные безответственные заявления являются искажением действительности и попыткой скрыть деструктивную роль основных акторов, разжигающих кризисы в мире», - пояснил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 6 января, на конференции, посвященной внешней политике Франции в 2025 году, заявил, что Исламская Республика является главной стратегической и безопасностной проблемой для Франции, Европы и региона. В продолжение своих безосновательных утверждений по этому поводу, Макрон отметил, что ядерная и ракетная программы Ирана, военная поддержка этой страной России в войне на Украине, поддержка опасных группировок в регионе, отправка прокси-сил в Африку и терроризм вызывают серьезную обеспокоенность.