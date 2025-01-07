ХАМАС призвал арабские и исламские страны противостоять жадности Израиля

ХАМАС подчеркнул, что заявления израильских официальных лиц об аннексии палестинских и арабских территорий (включая Иорданию, Сирию и Ливан) подтверждают агрессивную и экспансионистскую природу израильского режима. ХАМАС потребовал от арабских и исламских государств принять твердую позицию против амбиций Израиля и пресечения его преступлений. Заявление последовало за публикацией в аккаунте "Израиль по-арабски" в X (ранее Twitter), принадлежащем израильскому МИДу, карты с претенциозными заявлениями о выдуманной многовековой истории Израиля.