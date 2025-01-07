7 янв. 2025 г., 23:35
Новости ID: 85713644
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ХАМАС призвал арабские и исламские страны противостоять жадности Израиля

7 янв. 2025 г., 23:35
Новости ID: 85713644
ХАМАС призвал арабские и исламские страны противостоять жадности Израиля

Тегеран, 7 января, ИРНА - В заявлении движения ХАМАС осуждается публикация карт Израиля и призывает к противодействию территориальным притязаниям Израиля на арабские и исламские земли.

ХАМАС подчеркнул, что заявления израильских официальных лиц об аннексии палестинских и арабских территорий (включая Иорданию, Сирию и Ливан) подтверждают агрессивную и экспансионистскую природу израильского режима.  ХАМАС потребовал от арабских и исламских государств принять твердую позицию против амбиций Израиля и пресечения его преступлений.  Заявление последовало за публикацией в аккаунте "Израиль по-арабски" в X (ранее Twitter), принадлежащем израильскому МИДу, карты с претенциозными заявлениями о выдуманной многовековой истории Израиля.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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