Граница между Ираном и Азербайджаном - это граница мира и дружбы: иранский военный

Генерал Касем Резаи во время инспекции границы между Гиляном и северным соседом Ирана в районе Астары заявил: «Границы Исламской Республики Иран являются важными стратегическими географическими точками для нас, поэтому в этом году мы посетили и оценили все общие границы с соседними странами, и этот процесс продолжается».

Он добавил: «Сегодня в ходе инспекции мы посетили границы провинций Восточного Азербайджана и Гиляна и провели встречи с руководителями этих провинций и пограничных районов».

Заместитель командующего КСИР продолжил: «Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика имеют много общего, в том числе в культурной и социальной сферах, а в некоторых частях северо-западной части нашей страны, таких как Восточный и Западный Азербайджан, и Ардебиль, у нас общий язык, и у нас много общего и дружеских связей».

Генерал Резаи, указав на многокилометровую границу между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, сказал: «На протяжении всей этой границы между двумя странами и их народами установились многочисленные экономические, политические, социальные и культурные связи».

Он отметил: «Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика имеют многочисленные пограничные терминалы и мосты для грузовых автомобилей, а также наземные пассажирские пограничные переходы, и мы всегда стремимся облегчить и повысить уровень этих отношений».