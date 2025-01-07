ХАМАС: Назначение преемника погибшего Синвара возможно в ближайшем будущем

Осама Хамдан, один из высокопоставленных представителей движения ХАМАС, заявил: «Враг лишает народ Палестины в секторе Газа всего, продолжая убивать и разрушать».

Он подчеркнул: «Послание сопротивления в том, что оно будет продолжать этот путь, его воля крепка, и никакие жертвы не сломят его».

Комментируя переговоры о прекращении огня, Хамдан сказал: «Наша ясная позиция на переговорах заключается в достижении перемирия, выводе оккупантов из Газы, обмене пленными и восстановлении Газы без каких-либо условий со стороны Израиля».

В другой части своего заявления относительно назначения главы политического бюро движения ХАМАС он объявил: «У нас есть внутренние процедуры и механизмы, которые могут вскоре привести к объявлению главы политического бюро».

Хамдан продолжил: «Организационная структура ХАМАС функционирует нормально через свои институты, но существуют надзорные процедуры, которые требуют задержки в объявлении главы политического бюро».