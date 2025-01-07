7 янв. 2025 г., 18:00
Новости ID: 85713421
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В Тегеране состоялась церемония памяти жертв крушения украинского самолёта

7 янв. 2025 г., 18:00
Новости ID: 85713421
В Тегеране состоялась церемония памяти жертв крушения украинского самолёта

Тегеран, 7 января, ИРНА — Сегодня в Тегеране состоялась церемония памяти жертв рейса 752, в которой приняли участие Саид Охади, глава Фонда по делам ветеранов и жертв войны, Захра Бехрузазар, заместитель президента по делам женщин и семьи, и Фатиме Мохаджерани, представитель правительства.

На церемонии были зачитаны письма, посвящённые памяти жертв крушения украинского самолёта.

В результате крушения пассажирского самолёта Boeing 737 украинских авиалиний, произошедшего 8 января 2020 года после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни, погибли 176 человек. Среди них 148 граждан Ирана, 10 граждан Афганистана и 18 граждан других стран.  Мехдие Гави, Мохаммад Амин Джабли, Париназ Гадер Панах, доктор Мохаммад Хасан Асади Лари и Зейнаб Асади Лари, Мохаммад Мехди Элияси и Иман Гадер Панах — среди погибших в катастрофе украинского самолёта, которые упокоились в Тегеране.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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