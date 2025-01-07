Аракчи: Мы добиваемся разблокировки замороженных активов Ирана

В среду в интервью Аббас Аракчи, указав на то, что управление внешнеэкономических связей страны в условиях санкций и внешнего давления требует особых мер, сказал: «вопрос замороженных средств постоянно находится в центре внимания МИД и соответствующих ведомств».

Министр иностранных дел подчеркнул: «часть средств была разблокирована благодаря предпринятым усилиям, другая часть по-прежнему заморожена, и нам необходимы постоянные встречи, изучение и новые инициативы в этой области».

По сообщениям ИРНА, в последние годы США заблокировали миллиарды долларов активов Исламской Республики Иран в ряде стран под незаконными предлогами, ограничивая доступ Ирана к ним. В августе прошлого года часть этих замороженных активов была разблокирована в Южной Корее, и МИД прилагает усилия для разблокировки остальных частей в рамках законных процедур.