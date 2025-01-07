ООН выразила глубокую обеспокоенность в связи со смертью младенцев в Газе от холода

«Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) глубоко обеспокоено сообщениями о смерти месячного младенца в Газе от гипотермии. Это уже восьмой случай гибели детей от холода за последние три недели», - заявил журналистам в понедельник, 6 января, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Отметив, что подобные смерти можно было бы предотвратить при условии обеспечения доступа гуманитарной помощи к семьям в Газе, Дюжаррик подчеркнул, что продолжавшиеся военные действия Израиля в секторе Газа, которые приводили к гибели гражданских лиц и массовому перемещению населения, усугубляли гуманитарный кризис.

Он также напомнил о постоянных ограничениях, которые израильские власти накладывают на доступ к осажденным районам северной Газы, и сказал, что за последние три дня – субботу, воскресенье и понедельник – три попытки Организации Объединенных Наций достичь этих районов столкнулись с противодействием Израиля.