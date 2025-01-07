Израильский эксперт удивился по поводу иранского беспилотника «Шахид-136 B»

В статье на израильском сайте Calcalist Нитан Садан заявил, что представленный Ираном 21 сентября во время ежегодных военных учений беспилотник «Шахид-136 B» представляет собой радикальное изменение в международной обстановке. Он отметил, что иранская инженерная мысль обычно славится изяществом, но этот беспилотник является исключением.

По словам Садана, добавленные к беспилотнику Т-образные крылья позволяют ему дольше оставаться в воздухе при меньшей мощности двигателя. Иран, по его мнению, обладает технологиями, позволяющими недорогим беспилотникам преодолевать расстояние в 2500 километров, а наличие дополнительных топливных баков делает возможным полет на расстояние до 4000 километров.