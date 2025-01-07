7 янв. 2025 г., 13:56
??????? ID: 85713176
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Израильский эксперт удивился по поводу иранского беспилотника «Шахид-136 B»

7 янв. 2025 г., 13:56
??????? ID: 85713176
Израильский эксперт удивился по поводу иранского беспилотника «Шахид-136 B»

Тегеран, 7 января, ИРНА - Израильский эксперт по безопасности и вооружениям выразил удивление по поводу конструкции иранского беспилотника «Шахид-136 B», предположив, что его дальность полета может достигать 4000 километров.

В статье на израильском сайте Calcalist Нитан Садан заявил, что представленный Ираном 21 сентября во время ежегодных военных учений беспилотник «Шахид-136 B» представляет собой радикальное изменение в международной обстановке.  Он отметил, что иранская инженерная мысль обычно славится изяществом, но этот беспилотник является исключением. 

По словам Садана, добавленные к беспилотнику Т-образные крылья позволяют ему дольше оставаться в воздухе при меньшей мощности двигателя.  Иран, по его мнению, обладает технологиями, позволяющими недорогим беспилотникам преодолевать расстояние в 2500 километров, а наличие дополнительных топливных баков делает возможным полет на расстояние до 4000 километров.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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