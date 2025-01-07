Генеральный консул Ирана призвал открыть прямой авиарейс между Астраханью и одним из городов Ирана – Рэштом или Сари

В интервью информационному агентству ИРНА Акочкиан отметил, что история взаимоотношений Астрахани и Ирана насчитывает более трехсот лет.

Он добавил, что связи Астрахани с иранскими провинциями многочисленны и развиваются, и обе стороны стремятся к созданию прямого авиасообщения с Сари или Рэштом.

Он также указал на значительное увеличение числа иранских студентов в университетах Астрахани и деловых поездок коммерсантов в последние годы.

По словам консула, время полета между Рэштом или Сари и Астраханью составляет около часа двадцати минут, и в настоящее время отсутствует прямое авиасообщение, что является недостатком.