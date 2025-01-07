7 янв. 2025 г., 13:17
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Генеральный консул Ирана призвал открыть прямой авиарейс между Астраханью и одним из городов Ирана – Рэштом или Сари

7 янв. 2025 г., 13:17
??????? ID: 85713123
Генеральный консул Ирана призвал открыть прямой авиарейс между Астраханью и одним из городов Ирана – Рэштом или Сари

Тегеран, 7 января, ИРНА - Мехди Акочкиан, генеральный консул Исламской Республики Иран в Астрахани, указал на десятикратное увеличение товарооборота между Астраханской областью и Ираном за последние годы, а также на исторические и культурные связи между сторонами. Он выступил за запуск прямого авиарейса между Астраханью и одним из городов – Рэштом или Сари.

В интервью информационному агентству ИРНА Акочкиан отметил, что история взаимоотношений Астрахани и Ирана насчитывает более трехсот лет.

Он добавил, что связи Астрахани с иранскими провинциями многочисленны и развиваются, и обе стороны стремятся к созданию прямого авиасообщения с Сари или Рэштом.

Он также указал на значительное увеличение числа иранских студентов в университетах Астрахани и деловых поездок коммерсантов в последние годы. 

По словам консула, время полета между Рэштом или Сари и Астраханью составляет около часа двадцати минут, и в настоящее время  отсутствует  прямое авиасообщение, что является  недостатком.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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