7 янв. 2025 г., 11:38
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ПНА нарушила все красные линии, заявили представители ХАМАС и ФАТХ

7 янв. 2025 г., 11:38
??????? ID: 85712958
ПНА нарушила все красные линии, заявили представители ХАМАС и ФАТХ

Тегеран, 7 января, ИРНА – Палестинская национальная администрация (ПНА) нарушила все красные линии и осуществляет преднамеренное и организованное убийство невинных палестинцев. Об этом заявили представители бригад «Изз ад-Дина аль-Кассама», военного крыла палестинского движения ХАМАС, и «бригад мучеников Аль-Аксы», военного крыла движения ФАТХ.

В ходе совместной пресс-конференции, проведенной в лагере беженцев Дженин, представители данных двух военных крыльев Cопротивления заявили, что Палестинская национальная администрация лишила лагерь Дженин доступа ко всем необходимым ресурсам, включая водоснабжение, электроснабжение и образование. Они обратились ко всем палестинским должностным лицам с требованием исполнить свои обязательства и положить конец несправедливости, совершаемой в данном лагере.

Службы безопасности Палестинской национальной администрации на протяжении второго месяца подряд активизировали свои нападения на лагерь беженцев Дженин, что привело к гибели восьми палестинцев.

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