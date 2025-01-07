ПНА нарушила все красные линии, заявили представители ХАМАС и ФАТХ

В ходе совместной пресс-конференции, проведенной в лагере беженцев Дженин, представители данных двух военных крыльев Cопротивления заявили, что Палестинская национальная администрация лишила лагерь Дженин доступа ко всем необходимым ресурсам, включая водоснабжение, электроснабжение и образование. Они обратились ко всем палестинским должностным лицам с требованием исполнить свои обязательства и положить конец несправедливости, совершаемой в данном лагере.

Службы безопасности Палестинской национальной администрации на протяжении второго месяца подряд активизировали свои нападения на лагерь беженцев Дженин, что привело к гибели восьми палестинцев.