7 янв. 2025 г., 10:22
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С начала войны в Газе погибли 826 израильских военнослужащих

7 янв. 2025 г., 10:22
??????? ID: 85712829
С начала войны в Газе погибли 826 израильских военнослужащих

Тегеран, 7 января, ИРНА – С начала войны в секторе Газа погибло 826 военнослужащих армии сионистского режима. Об этом сообщило Израильское управление телерадиовещания.

Израильское управление телерадиовещания, ссылаясь на представителя армии сионистского режима Даниэль Хагари, сообщило о гибели 2 военнослужащих в результате столкновений с силами Сопротивления на севере сектора Газа. Хагари уточнил, что погибшие были из бригады "Нахаль" и были убиты в результате попадания противотанковой ракеты в районе Бейт-Ханун на севере сектора Газа. Он также подтвердил ранение двух военнослужащих в боях на севере сектора Газа, добавив, что состояние раненых оценивается как критическое.

По сообщению Израильского управления телерадиовещания, число погибших военнослужащих армии сионистского режима с начала войны против Газы на данный момент увеличилось до 826 человек.

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