С начала войны в Газе погибли 826 израильских военнослужащих

Израильское управление телерадиовещания, ссылаясь на представителя армии сионистского режима Даниэль Хагари, сообщило о гибели 2 военнослужащих в результате столкновений с силами Сопротивления на севере сектора Газа. Хагари уточнил, что погибшие были из бригады "Нахаль" и были убиты в результате попадания противотанковой ракеты в районе Бейт-Ханун на севере сектора Газа. Он также подтвердил ранение двух военнослужащих в боях на севере сектора Газа, добавив, что состояние раненых оценивается как критическое.

По сообщению Израильского управления телерадиовещания, число погибших военнослужащих армии сионистского режима с начала войны против Газы на данный момент увеличилось до 826 человек.