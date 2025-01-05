5 янв. 2025 г., 13:19
??????? ID: 85710976
T T
1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Недовольные евреи установили новый рекорд по обратному исходу из Израиля

5 янв. 2025 г., 13:19
??????? ID: 85710976
Недовольные евреи установили новый рекорд по обратному исходу из Израиля

Согласно опубликованным данным, в 2024 году Израиль столкнулся с резким увеличением обратной миграции из-за экономических трудностей, социальных и политических проблем, военных конфликтов, отсутствия безопасности и стремления граждан к лучшим трудовым возможностям.

Download 8 MB
1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .