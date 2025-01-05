Недовольные евреи установили новый рекорд по обратному исходу из Израиля
5 янв. 2025 г., 13:19
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Согласно опубликованным данным, в 2024 году Израиль столкнулся с резким увеличением обратной миграции из-за экономических трудностей, социальных и политических проблем, военных конфликтов, отсутствия безопасности и стремления граждан к лучшим трудовым возможностям.
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